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038

38. Sad

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
38:1
ص والقران ذي الذكر ١
صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١

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