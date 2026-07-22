Ingia
Ingia
Chagua Lugha
11:104
وما نوخره الا لاجل معدود ١٠٤
وَمَا نُؤَخِّرُهُۥٓ إِلَّا لِأَجَلٍۢ مَّعْدُودٍۢ ١٠٤

١٠٤

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