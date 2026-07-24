Ingia
Ingia
Chagua Lugha
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨

٢٨

Tafsir
Mafunzo
Tafakari