Ingia
Ingia
Chagua Lugha
52:26
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦

٢٦

Tafsir
Mafunzo
Tafakari