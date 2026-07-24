Ingia
Ingia
Chagua Lugha
52:15
افسحر هاذا ام انتم لا تبصرون ١٥
أَفَسِحْرٌ هَـٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥

١٥

Tafsir
Mafunzo
Tafakari