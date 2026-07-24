Ingia
Ingia
Chagua Lugha
52:13
يوم يدعون الى نار جهنم دعا ١٣
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ١٣

١٣

Tafsir
Mafunzo
Tafakari