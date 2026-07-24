Ingia
Ingia
Chagua Lugha
37:180
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠

١٨٠

Tafsir
Mafunzo
Tafakari