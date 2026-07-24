Ingia
Ingia
Chagua Lugha
37:168
لو ان عندنا ذكرا من الاولين ١٦٨
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًۭا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٦٨

١٦٨

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