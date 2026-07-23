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037

37. As-Saaffat

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١

١

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