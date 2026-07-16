Ingia
Ingia
Chagua Lugha
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

Tafsir
Mafunzo
Tafakari