Ingia
Ingia
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27:26
الله لا الاه الا هو رب العرش العظيم ۩‏ ٢٦
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩‏ ٢٦

٢٦

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