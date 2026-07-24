Ingia
Ingia
Chagua Lugha
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١

٣١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari