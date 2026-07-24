Ingia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tarjuma
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
قَالُواْ
يَٰوَيۡلَنَآ
إِنَّا
كُنَّا
طَٰغِينَ
٣١
Tafsir
Mafunzo
Tafakari
68:31
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
قَالُواْ
يَٰوَيۡلَنَآ
إِنَّا
كُنَّا
طَٰغِينَ
٣١
Tafsir
Mafunzo
Tafakari