Ingia
Ingia
Chagua Lugha
92:11
وما يغني عنه ماله اذا تردى ١١
وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١

١١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari