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092

92. Al-Layl

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye kurehemu
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١

١

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