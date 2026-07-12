Ingia
Ingia
Chagua Lugha
001

1. Al-Fatihah

1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

Tafsir
Mafunzo
Tafakari