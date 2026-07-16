Ingia
Ingia
Chagua Lugha
6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨

١٨

Tafsir
Mafunzo
Tafakari