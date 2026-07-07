Ingia
Ingia
Chagua Lugha
51:39
فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ٣٩
فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌۭ ٣٩

٣٩

Tafsir
Mafunzo
Tafakari