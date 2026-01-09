وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
{ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى } أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة.