سلهم ايهم بذالك زعيم ٤٠
سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ٤٠
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿سَلۡهُمۡ أَیُّهُم بِذَ ٰ⁠لِكَ﴾ الْحُكْم الَّذِي يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ فِي الْآخِرَة أَفَضْل مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿زَعِیمٌ ٤٠﴾ كَفِيل لَهُمْ