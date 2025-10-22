كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

[ كَذَلِكَ الْعَذَابُ ] خوای گه‌وره‌ ئه‌فه‌رمووێ: سزای ئێمه‌ به‌م شێوازه‌یه‌ بۆ كه‌سانێك كه‌ سه‌رپێچى بكه‌ن و مافى فه‌قیرو هه‌ژار نه‌ده‌ن، چۆن سزای هاوه‌ڵانی باخمان دا ئاوایش سزای كافرانی مه‌ككه‌ ئه‌ده‌ین [ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣) ] به‌ڵام به‌ دڵنیایى سزای ڕۆژی قیامه‌ت زۆر له‌مه‌ گه‌وره‌ترو سه‌ختتره‌ ئه‌گه‌ر بزانن.