قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
﴿قَالُوا۟ یَـٰ﴾ للتنبيه ﴿وَیۡلَنَاۤ﴾ هلاكنا ﴿إِنَّا كُنَّا طَـٰغِینَ ٣١﴾