Ingia
Changia kwa kazi yetu
Changia
Changia kwa kazi yetu
Changia
Ingia
Ingia
Chagua Lugha
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Qalam
26
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦
فَلَمَّا
رَأَوۡهَا
قَالُوٓاْ
إِنَّا
لَضَآلُّونَ
٢٦
Tafsir
Tabaka
Mafunzo
Tafakari
Majibu
Qiraat
Hadithi
Aa
العربية
Al-Sa'di
Unasoma tafsir kwa kundi la aya 68:25 hadi 68:26
С этим намерением они направились в сад, беседуя вполголоса и обсуждая, как же утаить то, что надлежит раздать во имя Аллаха. Они спешили, чтобы закончить сбор урожая до того, как соберутся люди, и решили не раздавать милостыни ни бедным, ни неимущим. Из-за своей жадности и алчности они шептались, опасаясь того, что кто-нибудь может услышать их и оповестить бедняков. Они поставили себя в гнусное положение. Бессердечные и лишенные сострадания, они твердо решили не раздавать предписанной Аллахом милостыни, будучи уверенными в своей силе и в своем могуществе.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
Notes placeholders
close