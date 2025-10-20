كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ٧٩ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍۢ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٧٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Еще одним прегрешением, которое навлекло на израильтян Божью кару, было то, что они не удерживали друг друга от предосудительных поступков. Они совершали дурные дела и не предостерегали друг друга от них, и вина за них ложилась не только на тех, кто совершал их непосредственно, но и на тех, кто молча наблюдал за этим, имея возможность предотвратить грех. Все это свидетельствует о том, что сыны Исраила пренебрегали велениями Аллаха и считали ослушание незначительным проступком. Если бы они относились к Нему с почтением, то ревностно воздерживались бы от запрещенных поступков и гневались бы на все, что вызывает Его гнев. Они могли удержать людей от преступлений, но предпочитали промолчать. Такое поведение обрекло их на лютую кару, потому что оно всегда влечет за собой целый ряд губительных последствий. Во-первых, если человек молча наблюдает за тем, как совершают грехи, то он уже ослушается Аллаха, даже если не принимает участия в их совершении, поскольку правоверный обязан не только избегать ослушания, но и порицать тех, кто поступает так. Во-вторых, подобное поведение, как мы уже отмечали, свидетельствует о пренебрежении запретами Аллаха и безразличном отношении к ослушанию. В-третьих, если люди не удерживают грешников от ослушания, то это дает им возможность еще чаще совершать грехи. В результате этого зло распространяется, люди сталкиваются с еще большими духовными и мирскими проблемами, а нечестивцы приобретают власть и могущество. С течением времени праведники теряют влияние и лишаются возможности противостоять им и совершать то, что они могли совершать прежде. В-четвертых, отказ от порицания предосудительных поступков способствует исчезновению знания и распространению невежества, ибо если многие люди начинают часто грешить, а приверженцы религии и богословы не удерживают их от этого, то люди перестают считать такие поступки ослушанием, а некоторые из невежд могут решить, что они являются даже желательными обрядами поклонения. А что может быть хуже того состояния, когда мир переворачивается в глазах людей настолько, что они принимают запрещенное Аллахом за дозволенное, а ложь - за истину?!! В-пятых, молчаливое наблюдение за грехами может привести к тому, что они покажутся людям прекрасными и правильными поступками, и тогда они начнут брать пример друг с друга. Людям вообще свойственно подражать тем, кто их окружает, и себе подобным. Перечислять пагубные последствия молчаливого наблюдения за грехами можно еще очень долго, и поэтому Всевышний Аллах сообщил, что неверующие сыны Исраила были прокляты за их ослушание и беззаконие, одним из проявлений которого был этот великий грех.