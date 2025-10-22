يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ٧ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Всевышний повелел верующим помогать Его делу, то есть придерживаться предписаний религии, проповедовать ислам, бороться против его врагов и делать все это только ради Него. И если мусульмане будут поступать так, то Он поможет им и утвердит их стопы, то есть укрепит их сердца терпением, спокойствием и решимостью, а тела силой и выносливостью, а также поможет им одолеть врагов и неприятелей. Таково правдивое обещание Великодушного Аллаха. Он покровительствует и помогает каждому, кто поддерживает Его религию словом и делом. Он облегчает ему путь к победе и делает его шаги верными и решительными.