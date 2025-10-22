افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ٢٤ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ٢٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Неужели грешники не размышляют о писании Аллаха? Стоит им, как следует, задуматься над его аятами, как им станет ясен прямой путь. Этот Коран научит их различать между добром и злом, заполнит их сердца верой и убежденностью, породит в них стремление к высоким идеалам и прекрасным целям, укажет им светлый путь к Аллаху и Райской обители и мрачный путь к мучительному наказанию, разъяснит им, как можно достичь высот и чего следует остерегаться, поможет им познать Аллаха, Его имена и качества, а также научит благодарить Его за оказанные милости, пробудит в их душах любовь к щедрой награде Господа и страх перед суровым возмездием. Однако сердца грешников раскрылись перед неверием, забвением и упрямством, а затем закрылись, и добро уже никогда не проникнет в них.