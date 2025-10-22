افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ٢٤ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ٢٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

{بیركردنه‌وه‌و تێڕامان له‌ قورئانى پیرۆز} [ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ] ئه‌وه‌ بۆ له‌ قورئان تێنافكرن و تێڕانامێنن و بیری لێ ناكه‌نه‌وه‌ [ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) ] به‌ڵكو وه‌ك ئه‌وه‌ وایه‌ كه‌ دڵیان قوفڵی لێدرابێت و داخرابێت و لێی تێنه‌گه‌ن.