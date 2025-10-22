طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ٢١ طَاعَةٌۭ وَقَوْلٌۭ مَّعْرُوفٌۭ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًۭا لَّهُمْ ٢١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Всевышний сообщил о том, что сподвижники горели желанием выполнять самые тяжелые из Его повелений и говорили: «Почему до сих пор не ниспослана сура с повелением сражаться против неверующих?» Наконец, такая сура была ниспослана. Господь назвал ее непреложной, потому что все мусульмане обязаны руководствоваться ею, но это не так легко, как кажется. Джихад - самая тяжелая обязанность мусульман, и очень часто маловеры оказываются не в состоянии выполнить это предписание и испытывают к нему неприязнь. Всевышний сказал: «Разве ты не видел тех, кому было сказано: “Уберите руки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз и выплачивайте закят”. Когда же им было предписано сражаться, некоторые из них стали бояться людей так, как боятся Аллаха, или даже более того» (4:77). Затем Всевышний возвестил о том, что для мусульман предпочтительнее выполнять те Его веления, которые соответствуют их времени, и объединить для этого свои усилия. Не следует просить у Него тяжелых испытаний, а надо уметь ценить мир, благополучие и милость Всевышнего Господа. Когда решение принято, мусульмане обязаны быть искренними перед Аллахом, просить Его о помощи и поддержке и бросить все силы на выполнение Его приказа. Для правоверных всегда лучше поступать только так, как Он велел, а не искать иного выхода из создавшегося положения, и в подтверждение этому можно привести много доводов. Во-первых, человек слаб и имеет много недостатков. Никто из нас не в силах сделать что-либо, если Аллах оставит его без Своей помощи. Поэтому человек не должен просить Всевышнего взвалить на его плечи дополнительные обязанности. Во-вторых, если раб Божий начинает часто задумываться над будущим, то он перестает надлежащим образом выполнять свои обязанности и губит не только свое будущее, но и настоящее. Он губит настоящее, потому что его беспокоят совершенно другие дела. А что касается его планов на будущее, то они будут невозможны до тех пор, пока он не возьмется за дело и не станет жить настоящим. В-третьих, люди, которые не хотят трудиться в духе своего времени, очень часто связывают свои надежды с будущим, мечтают о славных делах и даже готовятся к ним. Лучше бы они задумались над настоящим и по мере возможности выполняли свой долг. А когда наступит завтра и перед ними будут стоять новые задачи, никто не помешает им проявить свое умение и показать свой сильный характер. Это означает, что мусульмане всегда должны быть деятельны и активны и должны объединять воедино свои усилия и просить Аллаха помочь им в их благих начинаниях. Это - самое правильное и самое мудрое решение во все времена.