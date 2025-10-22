لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب ٨ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍۢ ٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى ] ناتوانن گوێ بگرن له‌ فریشته‌كانى سه‌ره‌وه‌ [ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) ] كه‌ ئه‌گه‌ر گوێ بگرن ئه‌وه‌ له‌ هه‌موو لایه‌كه‌وه‌ ئه‌و ئه‌ستێرانه‌یان تێده‌گیرێت.