إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
﴿إِنَّ إِلَـٰهَكُمۡ﴾ يا أهل مكة ﴿لَوَ ٰ⁠حِدࣱ ٤﴾