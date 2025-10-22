من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره مِنْ الْأَوْثَان ﴿فَٱهۡدُوهُمۡ﴾ دُلُّوهُمْ وَسُوقُوهُمْ ﴿إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طِ ٱلۡجَحِیمِ ٢٣﴾ طَرِيق النار