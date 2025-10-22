ان انا الا نذير مبين ١١٥
إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
[ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) ] وه‌ من هیچ شتێك نیم ته‌نها ترسێنه‌رو ئاگاداركه‌ره‌وه‌یه‌ك نه‌بێت كه‌ به‌ ئاشكرا ئاگادارتان ئه‌كه‌مه‌وه‌.