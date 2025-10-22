Unasoma tafsir kwa kundi la aya 26:114 hadi 26:115
وما انا بطارد المومنين ١١٤ ان انا الا نذير مبين ١١٥
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٥
وما أنا بطارد الذين يؤمنون بدعوتي، مهما تكن حالهم؛ تلبية لرغبتكم كي تؤمنوا بي. ما أنا إلا نذير بيِّن الإنذار.