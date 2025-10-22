قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢
قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢
নূহ বললেন, ‘তারা কী করত তা আমার জানার কি দরকার?’