اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿إِنِّی لَكُمۡ رَسُولٌ أَمِینࣱ ١٠٧﴾ عَلَى تَبْلِيغ مَا أرسلت به