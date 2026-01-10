وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ١٤
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّۭا ١٤
﴿وَبَرَّۢا بِوَ ٰ⁠لِدَیۡهِ﴾ أَيْ مُحْسِنًا إلَيْهِمَا ﴿وَلَمۡ یَكُن جَبَّارًا﴾ مُتَكَبِّرًا ﴿عَصِیࣰّا ١٤﴾ عَاصِيًا لِرَبِّهِ