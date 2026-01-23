Identifikohu
Ya-Sin

.36

Ya Sin

036

Në emër të Allahut - Mëshirëplotit, Mëshirëplotit
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

٨٣

Tefsiret
Mësimet
Reflektime
