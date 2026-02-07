Një mënyrë me cilësi më të lartë dhe e personalizueshme për të përfshirë vargje nga Kurani në përmbajtjen tuaj.
Krijo një element integrimi që mund ta personalizosh lehtësisht, me interpretim i saktë i arabishtes, recitim i integruar dhe më shumë, në mënyrë që lexuesit të mund të dëgjojnë ndërsa merren me vargun.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=sq"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>