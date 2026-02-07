Identifikohu
Ndërtuesi i Embed-it të Ayah

Një mënyrë me cilësi më të lartë dhe e personalizueshme për të përfshirë vargje nga Kurani në përmbajtjen tuaj.
Krijo një element integrimi që mund ta personalizosh lehtësisht, me interpretim i saktë i arabishtes, recitim i integruar dhe më shumë, në mënyrë që lexuesit të mund të dëgjojnë ndërsa merren me vargun.

Konfigurimi

Nuk u gjetën përkthime

Pamje paraprake e drejtpërdrejtë

Vendos fragmentin

<iframe
  src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=sq"
  width="100%"
  data-quran-embed="true"
  allow="clipboard-write"
  frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>