Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣

٥٣

Tefsiret
Mësimet
Reflektime