Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
68:28
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

٢٨

Tefsiret
Mësimet
Reflektime
Notes placeholders