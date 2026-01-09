فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ١٣
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا ١٣
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿فَقَالَ لَهُمۡ رَسُولُ ٱللَّهِ﴾ صَالِح ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ ذَرُوهَا ﴿وَسُقۡیَـٰهَا ١٣﴾ شُرْبهَا فِي يَوْمهَا وَكَانَ لَهَا يَوْم وَلَهُمْ يَوْم