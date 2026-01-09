اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
﴿إِذِ ٱنۢبَعَثَ﴾ أَسْرَعَ ﴿أَشۡقَىٰهَا ١٢﴾ وَاسْمه قَدَّار إِلَى عَقْر النَّاقَة بِرِضَاهُمْ