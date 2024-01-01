3

О Пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божествам наряду с Аллахом: «Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш поступок порочен и бесполезен, и вы не можете обосновать его даже сомнительными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакаете своим желаниям, хотя именно это есть величайшее проявление заблуждения. Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо в таком случае я непременно собьюсь с пути и не окажусь в числе тех, кто ведом прямым путем. Я исповедую единобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истинными и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимыми доводами».