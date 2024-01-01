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3

Люди, считающие ложью встречу с Аллахом, непременно оказываются в великом убытке и лишаются всякого добра. Неверие побуждает их совершать дерзкие преступления и тяжкие грехи, и поэтому час расплаты застает их в самом скверном состоянии, за самыми отвратительными деяниями. И тогда они начинают сожалеть о содеянном и говорят: «Горе нам за то, что мы упустили в мирской жизни!» Но сожалеть об этом бывает уже слишком поздно, и им приходится нести на плечах свою скверную ношу. Она обременяет их, но они не могут избавиться от нее. Они навечно попадают в Преисподнюю и навлекают на себя нескончаемый гнев Могущественного Владыки.