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3

Одним из доказательств истинности единобожия является то, что только Всевышний Аллах избавляет людей от несчастий и одаряет их добром и благополучием. Если Он нашлет на человека нищету, болезнь, напасть, печаль, тоску или любое другое несчастье, то никто другой не сможет избавить его от этих страданий. Если же Он пожелает одарить человека добром, то ведь Он властен над всем сущим. Он один способен приносить пользу или причинять вред, а это значит, что только Он заслуживает поклонения и обожествления.