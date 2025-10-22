ما لكم كيف تحكمون ٣٦
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
( ما لكم كيف تحكمون ) ! أي : كيف تظنون ذلك ؟ .