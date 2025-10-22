عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Они раскаялись в том, что вознамерились не выполнять своих обязанностей перед Господом и попереть права Его рабов, обратились к Аллаху с просьбой даровать им нечто лучшее, чем их прежний сад, и обещали устремить к Нему свои помыслы и упорно трудиться во имя Него оставшуюся жизнь. И если они были верны своим словам, то Аллах возместил им их утрату с лихвой. Ведь Аллах отвечает на мольбу тех, кто воззвал к Нему с надеждой и искренним устремлением. А для того, чтобы подчеркнуть важность происшедшего, Всевышний Аллах сказал: