فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون ٣٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَلَـٰوَمُونَ ٣٠ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين , ويقول : بل أنت أشرت علينا بهذا .