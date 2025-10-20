قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ] ئه‌ی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفه‌رمه‌: ئایا ئێوه‌ عیباده‌تى غه‌یری خوای گه‌وره‌ ده‌كه‌ن و عیباده‌ت بۆ كه‌سانێك ئه‌كه‌ن كه‌ هیچ زه‌ره‌رو سوودێكیان به‌ده‌ست نیه‌ بۆ خۆیان چ جای بۆ غه‌یری خۆیان چۆن ئه‌یانكه‌ن به‌ خوای گه‌وره‌ وه‌كو عیساو دایكی، كه‌ به‌ حیسابی ئێوه‌ ئه‌ڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - كوژراوه‌و له‌ خاچ دراوه‌ ئه‌ی بۆ نه‌یتوانی خۆی له‌ كوشتن ڕزگار بكات؟ وه‌ دایكی كه‌ مرد بۆ نه‌یتوانی خۆی له‌ مردن ڕزگار بكات؟ چۆن ده‌بێت خوا بكوژرێت و له‌ خاچ بدرێت یان بمرێت؟ [ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦) ] وه‌ خوای گه‌وره‌ زۆر بیسه‌رو زانایه‌ به‌ هه‌موو شتێك وه‌ سوود پێگه‌یاندن و زیان ته‌نها به‌ده‌ست خوای گه‌وره‌یه‌.