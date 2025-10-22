ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم ٢٦
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٦
[ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) ] ئه‌م مونافیقانه‌ی كه‌ هه‌ڵگه‌ڕانه‌وه‌ به‌موشریكانیان ئه‌وت له‌ هه‌ندێك شتدا ئێمه‌ گوێڕایه‌ڵیتان ئه‌كه‌ین، واته‌: له‌ دژایه‌تی كردنی پێغه‌مبه‌ری خوا - صلی الله علیه وسلم - ، وه‌ خوای گه‌وره‌ خۆی ئاگای له‌ نهێنی ئه‌م كه‌سانه‌ هه‌یه‌.