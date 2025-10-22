Po lexoni një tefsir për grupin e vargjeve 47:19 deri në 47:20

فاعلم انه لا الاه الا الله واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ١٩ ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة فاذا انزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم ٢٠ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُمْ ١٩ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌۭ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ مُّحْكَمَةٌۭ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ٢٠

Любое знание подразумевает не только ясное представление о сути той или иной вещи, но и претворение в жизнь всех ее требований, и только в этом случае знание можно считать полным. В этом аяте Аллах повелел каждому человеку в обязательном порядке узнать, что нет божества, кроме Него. Никто, кем бы он ни был, не имеет права оставаться в неведении об этом. Более того, каждый из нас глубоко нуждается в знании этого важнейшего вопроса. Как же можно убедиться в том, что нет божества, кроме Аллаха? Доказательств этого много. Во-первых, достаточно задуматься над именами Аллаха, Его прекрасными качествами и достойными похвалы деяниями, чтобы понять, что все они свидетельствуют о совершенстве, величии и могуществе Аллаха. Все это обязывает человека обожествлять Славного, Достохвального, Великого и Прекрасного Господа и от всей души поклоняться Ему. Во-вторых, Всевышний Аллах является Единственным Творцом и Правителем во Вселенной, а следовательно, только Он заслуживает поклонения творений. В-третьих, все зримые и незримые блага, которые окружают человека в этом мире, дарованы ему Аллахом, и это также обязывает нас всей душой любить своего Благодетеля и обожествлять только Его одного, не придумывая для себя других богов. В-четвертых, праведники, которые поклоняются одному Аллаху, уже на этом свете удостаиваются милости Господа и Его помощи, в то время как многобожников и неверующих постигает Божья кара. Многочисленные подтверждения этого однозначно свидетельствуют о том, что только Всевышний Аллах заслуживает поклонения. В-пятых, идолы и другие творения, которых многобожники приравнивают к Аллаху и которым они поклоняются наряду с Ним, имеют много недостатков. Все они слабы и беспомощны и не в состоянии принести пользу или причинить вред не только другим, но и самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением и не в силах защитить многобожников, которые поклоняются и унижаются перед ними. Они не могут принести им пользы даже весом в одну пылинку. Все это означает, что только Аллах достоин поклонения Своих рабов, а боги, которых люди сами придумали для себя, бесполезны и беспомощны. В-шестых, все Священные Писания независимо друг от друга провозглашают единобожие. В-седьмых, все пророки, посланники и праведные богословы, а это - самые лучшие, самые благородные, самые здравомыслящие и самые мудрые люди, свидетельствуют о том, что нет божества, кроме Аллаха. В-восьмых, многочисленные знамения, которые Аллах явил людям по свету и в них самих, являются величайшим доказательством единства Творца, а мудрость, изящество и красота их сотворения свидетельствуют о том, что только Он заслуживает поклонения Своих рабов. Об этих и многих других доказательствах Аллах неоднократно напоминает людям в своем Писании и призывает их уверовать в то, что никто, кроме Него, не заслуживает поклонения. Человеку достаточно задуматься хотя бы над одним из этих доводов, чтобы ему стала ясна истина и чтобы он избавился от любых сомнений по этому поводу. А доказательств единобожия много. Они усиливают друг друга и самыми разными путями доказывают, что Господь Бог один. Благодаря ним вера и знание рабов Аллаха становятся твердыми, как могучие горы, и их не могут пошатнуть ни сомнения, ни измышления неверующих. И чем больше враги Аллаха пытаются посеять в их душе сомнение и переубедить их, тем сильнее и совершеннее становятся их вера и знание. Существует еще одно величайшее свидетельство единобожия. Это - Священный Коран. Стоит нам только задуматься над этим Писанием и поразмышлять над его аятами, как перед нами открывается величайшая дверь к познанию единобожия. Таким путем любой из нас может узнать об основах и частностях единобожии больше, чем любым другим способом. Далее Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, каяться в прегрешениях, молить Его о прощении, совершать благие дела, искупающие грехи, не совершать злодеяний и прощать чужие ошибки. Он повелел ему просить прощения грехам верующих мужчин и женщин, потому вера в их сердцах обязывала его молить Аллаха о прощении для них. Более того, каждый мусульманин обязан просить Его о прощении для своих братьев и сестер. Молить о прощении для верующих означает заботиться об избавлении их от грехов и наказания. А это обязывает всех мусульман давать друг другу добрые советы, желать другим того же, что и самим себе, призывать друг друга к добру и удерживать от зла, а также прощать чужие ошибки и проступки. Кроме того, это обязывает мусульман всеми силами стремиться к единству и взаимопониманию и стараться положить конец взаимной злобе, которая влечет за собой вражду и раздор и умножает человеческие грехи. Аллаху известно о том, чем вы занимаетесь и как проводите время, куда вы ходите и где отдыхаете. Он ведает обо всем, что вы делаете, когда бодрствуете или спите, и поэтому воздаяние за ваши деяния будет самым полным и справедливым.